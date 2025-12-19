  • USD: 42,65 - 42,73
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekleme: 19.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:11
Sakarya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!D-650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, savrularak yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazada 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.