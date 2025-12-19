Sakarya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

D-650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, savrularak yol kenarındaki araziye devrildi.Kazada 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.