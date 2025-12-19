  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da uygulama yapan polislere ateş açıldı: 4 gözaltı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ekleme: 19.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:05 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Diyarbakır'da uygulama yapan polislere ateş açıldı: 4 gözaltı!Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde şüpheli kişiler, uygulama yapan polislere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.