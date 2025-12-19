Diyarbakır'da uygulama yapan polislere ateş açıldı: 4 gözaltı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde şüpheli kişiler, uygulama yapan polislere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.