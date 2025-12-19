  • USD: 42,66 - 42,74
Bakan Fidan, ABD'de 'Gazze' konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD’nin Miami kentinde, ABD, Mısır ve Katar yetkililerinin iştirakiyle gerçekleştirilecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak.

Ekleme: 19.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:20
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla yarın Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir. Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir' ifadelerine yer verildi.