YILBAŞI TATİL TAKVİMİ: Yılbaşı hangi güne denk geliyor, 31 Aralık yarım gün mü olacak?

Aralık ayının ilk günleri geride kalırken, gözler yılbaşı tatil düzenine çevrildi. 31 Aralık ve 1 Ocak'ın çalışma durumuyla ilgili sorular yeniden gündemde. 'Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 1 Ocak resmi tatil mi, 2 Ocak'ta iş yerleri ve okullar açık mı?' gibi sorular hem çalışanların hem de öğrencilerin merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yılbaşı izni her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 gün sürecek.Öte yandan, çalışanlar Cuma gününe yıllık izin ekleyerek tatili hafta sonuyla birleştirip daha uzun bir yılbaşı molası oluşturabiliyor.31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi, kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?1 Ocak bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.