Türkmenistan'da diplomasi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ve Vladimir Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta diplomatik temaslarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.İkili temaslarına devam eden Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü.