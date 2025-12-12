  • USD: 42,53 - 42,61
Türkmenistan'da diplomasi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ve Vladimir Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta diplomatik temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Ekleme: 12.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.12.2025 - 13:40 / Editör: Damla Demirkaya Şen
