Şırnak'ta kar esareti! Ekipler eksi 20 derecede çalışıyor

Beytüşşebap Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü 3 bin 200 rakımlı Kato Dağındaki Tuzluca köyünde ekipler dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle kapanan yolları açıyor.Tipi nedeniyle yeniden kapanan yolda nöbetleşe çalışan ekipler kış boyunca kar nöbetini sürdürerek çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.