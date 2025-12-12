Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü

Olay, ilçeye bağlı Bostandere mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.