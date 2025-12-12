Fethiye’de acı olay…Dedesinin çarptığı bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fethiye Karaçulha Mahallesi Gökalın Caddesinde, M.Ç. (59) yönetimindeki otomobil, dönüş yaptığı sırada, kör noktada bulunan henüz 1 yaşında olan torunu Muhammet Dursun'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası sürücü M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.