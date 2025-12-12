Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün tırmanışa geçti. Alım satım yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2025 Cuma günü güncel altın piyasası...