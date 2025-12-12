Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar?
Altın fiyatları bugün tırmanışa geçti. Alım satım yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2025 Cuma günü güncel altın piyasası...
Altın fiyatları bugün FED'in para politikasında yumuşama sinyali vermesi ve ABD'de 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükselişe geçti. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 5.860,17 TL
Satış: 5.860,81 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.528,00 TL
Satış: 9.629,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.103,00 TL
Satış: 19.253,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 37.165,71 TL
Satış: 37.899,36 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 37.966,00 TL
Satış: 38.359,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.339,15 TL
Satış: 5.375,65 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.269,65 dolar
Satış: 4.270,21 dolar
