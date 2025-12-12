ALES/3 sonuçları açıklandı! 2025 ALES/3 sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2025 ALES/3 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre ALES/3 sonuç tarihi.ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları ilan edildi.Sorgulama Adresi: Sonuçlar, osym.gov.tr veya sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır.Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını 12 Aralık Cuma günü öğrenebileceklerdir.Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulaması da sonuçlara hızlı erişim sağlayacak alternatifler arasında yer alacak.