Adıyaman’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, eşini ve bacanağını katletti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gece saatlerinde A.S. ile eşi Selvi Sarı arasında tartışma yaşandı. Bağrışmaları duyarak çifti sakinleştirmek için eve gelen bacanak da olaya dahil oldu. Ancak A.S, yanında bulunan silahla hem eşine hem de bacanağına ateş açtı. Olayda Selvi Sarı ile bacanak hayatını kaybetti.