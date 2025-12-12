Adıyaman’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, eşini ve bacanağını katletti
Adıyaman’ın Besni ilçesinde gece saatlerinde A.S. ile eşi Selvi Sarı arasında tartışma yaşandı. Bağrışmaları duyarak çifti sakinleştirmek için eve gelen bacanak da olaya dahil oldu. Ancak A.S, yanında bulunan silahla hem eşine hem de bacanağına ateş açtı. Olayda Selvi Sarı ile bacanak hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesi'nde boyacılık yapan A.S., işten eve döndükten sonra eşi Selvi Sarı ile tartışmaya başladı. Çiftin evinden yükselen bağrışmaları duyan bacanak Muharrem Arslan, A.S.'yi sakinleştirmek için eve geldi.
Ancak tartışmanın büyümesi üzerine A.S., yanında bulunan silahla eşi Selvi Sarı ile bacanağı Muharrem Arslan'a ateş etti. A.S. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
