Nafakada yeni dönem! Evlilik süresine göre belirlenecek

Boşanma oranlarında yaşanan artış, nafakaya ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. AK Parti yeni yılda nafaka düzenlemesini gündemine alacak.Süresiz nafaka uygulaması yerine evlilik süresinin göz önünde bulundurularak bir sınır belirlenmesi bekleniyor.Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak. Buna göre 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.Yeni düzenlemede sosyal dengeyi korumak adına önemli bir adım daha atılıyor.Nafaka süresi sona erdiğinde ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek.Bu kapsamda, geliri olmayan, çalışamayan, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kadınlara, dul–yetim aylığına benzer sosyal destek ödemeleri yapılması planlanıyor.Bu destek, nafaka süresinin bitmesiyle oluşabilecek ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.