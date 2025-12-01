Nafakada yeni dönem! Evlilik süresine göre belirlenecek
Mart ayında meclise sunulması beklenen teklifte süresiz nafakanın kaldırılması da beklenen değişiklikler arasında yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre nafaka evlilik süresine göre sınırlandırılacak.
Boşanma oranlarında yaşanan artış, nafakaya ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. AK Parti yeni yılda nafaka düzenlemesini gündemine alacak.
EVLİKLİK SÜRESİNE GÖRE SINIR BELİRLENECEK
Süresiz nafaka uygulaması yerine evlilik süresinin göz önünde bulundurularak bir sınır belirlenmesi bekleniyor.
EVLİLİK SÜRESİNE 2 YIL EKLENECEK
Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak. Buna göre 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.
KADINLARA DESTEK PROGRAMI DA GÜNDEMDE
Yeni düzenlemede sosyal dengeyi korumak adına önemli bir adım daha atılıyor.
Nafaka süresi sona erdiğinde ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek.
NAFAKA MAĞDURİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bu kapsamda, geliri olmayan, çalışamayan, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kadınlara, dul–yetim aylığına benzer sosyal destek ödemeleri yapılması planlanıyor.
Bu destek, nafaka süresinin bitmesiyle oluşabilecek ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.