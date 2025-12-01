İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP'nin ele geçirilmesinde rol oynadılar
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesinde, suç örgütünün ana amaçlarından biri olarak gösterilen CHP’nin ele geçirilmesi iddiasını güçlendiren önemli tespitlere yer verildi. 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen ve şaibeli olarak anılan CHP’nin 38. Olağan kurultayında Ekrem İmamoğlu liderliğindeki örgüt yöneticileri ve İBB bürokratlarının usule aykırı olmasına rağmen tam kadro salonda bulundukları, örgütün desteklediği aday olan Özgür Özel’in kurultayı kazanması sonucu kürsüde hep birlikte zafer sarhoşluğu yaşadıkları görüldü.
Özel'in kurultayın sonuçlanmasının ardından yaptığı 7 dakika 59 saniyelik konuşmasında yanında yer alan İmamoğlu suç örgütü üyeleri ve İBB bürokratlarının, delegelerin satın alınarak CHP'nin ele geçirilmesinde aktif rol aldıkları vurgulandı.
Fatih Keleş
SONUCA ETKİ ETTİLER
İşte örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden ve kurultayın sonucunda etki eden isimler: İBB Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun, İBB Spor A.Ş Başkanı Fatih Keleş, danışmanı Necati Özkan, danışman Yiğit Oğuz Duman, Kurultay dönemi İBB İPA Başkanı – Kurultay sonrası Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan,
Resul Ekrem Şahan
Kurultay dönemi İBB CHP Grup Sekreteri – Kurultay sonrası Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı,
Mesut Kösedağı
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, dönemin İBB Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, İBB Özel Kalem Müdürü Nevzat Burak Kesimoğlu.'