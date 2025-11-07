Avcılar’da parasını alamadığını iddia eden işçi kule vince çıktı!

Avcılar'da inşaatta çalışan bir işçi, parasını alamadığı ve işten çıkarıldığı iddiasıyla kule vince çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından şahıs vinçten kendisi inerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Avcılar'da bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kule vinci operatörü olarak çalışan bir kişi, işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla kule vince çıktı. İşçiyi orada görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, uzun süre vincin üzerinde bekleyen şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından vinçten inen şahıs, olay yerinden uzaklaştı.