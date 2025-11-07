2025 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ TAKVİMİ | En uzun gece ne zaman? Günler hangi tarihte uzamaya başlıyor?

Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi olarak bilinen kış gündönümü, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Bu tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşecek ve gündüz süresi en kısa, gece süresi ise en uzun halini alacak.GÜNLER KADEMELİ OLARAK UZAYACAK21 Aralık'tan itibaren günler kademeli olarak uzamaya başlayacak. Kış gündönümü, aynı zamanda resmî olarak kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney Yarımküre'de ise tam tersi bir durum yaşanacak; en uzun gündüz ve yaz mevsiminin başlangıcı kutlanacak.GÜN DÖNÜMÜNÜN BİRÇOK KÜLTÜRDE YERİ VARKış gündönümü, bilim dünyasında yılın önemli astronomik dönüm noktalarından biri olarak izlenirken; aynı zamanda kültürel etkinlikler, turizm ve toplum ritüelleri açısından da anlam taşır.Tarih boyunca birçok kültürde bu olay yeniden doğuşun, ışığın geri dönüşünün ve umudun sembolü olarak görülmüştür. Örneğin, antik uygarlıklar bu dönemi kutlamak için festivaller düzenlemiş, modern dönemde ise Noel gibi geleneklerle benzer anlamlar taşımaya devam etmiştir.Gündönümü, “ışığın yeniden doğuşu”, 'yeniden başlangıç', “karanlıktan aydınlığa geçiş' gibi temaları içerir. Antik Roma'da Brumalia gibi festivaller gündönümünü merkeze almıştı.Çin'de Dongzhi Festivali bu dönemde yapılır; ışığın geri dönüşünü ve yenilenmeyi simgeler.