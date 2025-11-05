Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye'deki miting konuşmasının bir bölümünde İBB yolsuzluk soruşturmasını yürüten yargı mensuplarını hedef aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan...' şeklinde başlayan sözleri için Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan...' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.'