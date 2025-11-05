Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17'nci toplantısı ertelendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla komisyonun koordinatör üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM'de bir araya geldi. Saat 16:30'da başlayan toplantıda, yarın gerçekleşeceği duyurulan toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu.Bir buçuk saat süren toplantıdan 'erteleme' kararı çıktı.İMRALI GÜNDEME GELMEDİToplantı sonrasında konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Bu arada biz özellikle raporlamaların sonuçla ilgili rapor belgesi detaylarıyla ilgili istişare fırsatı bulduk. Meclis Başkanı, önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkanvekilleri ile ikinci bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti' dedi.Toplantıda, komisyonun İmralı'yı ziyaretinin gündeme gelmediğini ifade eden Emir, bu toplantının önümüzdeki hafta perşembe günkü yapılacak toplantı ve raporlama sürecini nasıl olacağı ile ilgili bir usul toplantısı olduğunu da söyledi.