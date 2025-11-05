Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kısa aralıklarla 6 üzeri depremlerle sarsıldı. Bölgede ağustos ayında meydana gelen depremin ardından 15 bin 300 artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'de halk diken üstünde. Peki, endişelenmek gerekiyor mu? Bölgede son durum ne? Prof. Dr. Görür açıkladı.15 bin 300 artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı ilçesine ilişkin açıklama yapan Görür, 'Sındırgı'nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı'da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir' dedi.Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tüysüz, 'Bu gerçekten enteresan bir konu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı.' dedi.Tüysüz, depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti. Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmiş olması.Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak ise 'Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti.' açıklamasında bulunan Tüysüz, 'Bu deprem fırtınası olarak değerlendiriliyor.' dedi.