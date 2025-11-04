Mete Yarar'dan 'Operasyon Çocukları'na tokat gibi cevap!

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan kısa bir video, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın “yüzde 100 yerli tank” açıklaması üzerinden tartışma yarattı. Kırpılmış videoda, Yarar'ın “Bu gördüğünüz 65 tonluk tank yüzde 100 yerli” sözlerinin ardından, sunucu Türker Akıncı'nın “Motor ne şu anda Mete Yarar?” sorusuna “Şu anda Güney Kore'de” yanıtını verdiği görülüyor. Görüntü bu haliyle, “yerli denilen tankın motoru aslında yabancı” şeklinde bir çelişki algısı oluşturdu.Ancak programın tam versiyonunda, konuşmanın bağlamı farklı. Yarar, açıklamasının başında Türkiye'nin geçmişte motor tedarikinde karşılaştığı ambargo risklerine değinerek, Altay tankının ihracatında herhangi bir lisans veya kısıtlama bulunmadığını vurguluyor.Mete Yarar: “İlk başlangıç itibariyle motor sorunlu diye başlayan yerde biz şunu anladık. İki gün sonra biz bunu ihraç etmeye kalktığımızda ambargo yiyeceğiz. Yani ihracat yasağı getirecekler. Bu nedenle bakın bu tankın ihracatını engelleyecek hiçbir şey yok. Bunun içinde şu anda, Güney Kore motoru var değil mi? Mesela biz, Güney Kore'den aldığımız motorun içerisinde soğutma sistemi o motoru soğutacak olan sistem Alman'dı. İki gün sonra problem çıkar diye, Güney Kore'nin motorunun soğutma sistemini, biz geliştirerek adamlara gönderip, adamların motoruna soğutma sistemini biz sattık biliyor musun? İleride problem olmasın diye. Bu tankta, ihracata engel, kontrollü, lisansa tabi bir ürün yok. Belki dünyada, tek başına her şeyi yapmaya çalışan tek ülkeyiz. Yani normalde bir ülke gider başka bir ülkeden motor alır. Dünyada zaten sayılı motor üreticisi var. Namluyu gidersiniz, başka bir ülkeden alırsınız. Zırhını gidersiniz başka bir ülkeden alırsınız. Bu gördüğünüz 65 tonluk tank yüzde 100 yerli. Yüzde 100 dediğim tabi şey anlamında söylüyorum. Ufak tefek alınan parçalar vardır ama onlar lisansa tabi ürünler değil.'Türker Akıncı: “Motor ne şu anda Mete Yarar?”Mete Yarar: 'Şu anda Güney Kore tabii. Güney kore. Ama başından beri böyle. T1 dediğimiz konfigürasyon zaten öyle olacaktı. Ama şöyle bir durum var. Biz o kadar hızlı motor yaptık ki bizim şu anda aslında bunlara takacağımız motorumuz var. Ama alındı ve o motorlar ilk 100 tane motor alındı biliyorsun. Onlar onda kullanılacak. Yedek bir miktar, yedek bırakılacak. Yani çünkü savaş esnasında ya da herhangi bir esnada bozulduğunda değiştirmek adına. 2027'den itibaren ise tamamen yerli güç grubu ve yerinde.”Konuşması üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışanlara, Mete Yarar canlı yayında sert tepki gösterdi. Mete Yarar konuşmasında, “O kadar operasyon çocukları ki bunlar... Bak söylüyorum, operasyon çocukları bunlar. Çünkü bir olayı kesip birleştiriyorsan, bu operasyondur arkadaşlar. Bunun parçası olanların tamamı da operasyon çocuğudur. Bu kadar net söylüyorum. Kardeşim, senin hiç mi dikkatini çekmiyor, konuştuğum yerle arkasındaki bölümün atladığın hiç mi fark etmiyorsun? Gözünle görmüyor musun?” ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Yarar, “O kadar güzel bir temizlik yaptım ki kimin ne olduğunu anlıyorsun... Sana, FETÖ'yle mücadele ettiğini yutturan adam, FETÖ hesabının paylaştığı şeyi benim karşıma getiriyor. Bir de o kadar ukalalık yapıyor bana. Kardeşim, bu hesaba bak bakalım. Bu hesap, kimin hesabı? Ben iki dakikalık aramayla arkadaşlarla, bütün dökümü aldım. Artık istediğiniz kadar silebilirsiniz. Hiç sorun yok. Hepinizin, bütün paylaşımlarınızın, tamamının şeyi çıkartıldı. Ben hepsine dava açacağım. Ve söylüyorum, her birinden aldığım parayı, hiç birine dokunmadan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağım. Gözünün yaşına bakarsam namerdim. Bak bu kadar söylüyorum. Gözlerinin yaşına bakarsam namerdim. Bana operasyon çekerseniz, operasyon çocukları bakın şimdi operasyonun ne olduğunu ben size göstereceğim. Yok öyle bu memleketin evlatlarına operasyon çekme zamanınız. En son siz 15 Temmuz'da çekmeye çalıştınız. Bu millet size operasyonu o zaman yaptı. O gün yapanın arkasına bugün de bırakmayız. Ama sorun ne biliyor musunuz? Operasyon çocukları dışarıdan yapıyor bunu. Buranın çocukları ve ‘FETÖ'yle mücadele ettim' diyen adamlar, kendisine vatansever, milliyetçi diyen adamlar gidip bu hesabı paylaşıyor. Hiç dikkat etmiyor. Kim paylaşmış, nasıl paylaşmış diye. Niye? Ben çünkü yandaşım ya. Evet arkadaşlar ben yandaşım. Bu memleketten yanayım. Her defa da söylemedim mi sana ben bunu? Bu memleketten yanayım. Yana olmaya da devam edeceğim. Sizin yanınızda olmaktansa, bu memlekette böyle olmayı tercih ediyorum ben kardeşim. Çekin çekebildiğiniz kadar operasyon. Benim operasyon çocuklarına verecek hesabı yok. Benim hesabım kiminle biliyor musun? Bana inanan ve bana güvenen insanlara karşı benim mesuliyetim var. Operasyon çocuklarına karşı hiçbir şeyim yok. Bir dolarlık adamlara hiç hesabım yok. Bir dolarlık adamlara hiç hesap vermeyeceğim. Ben hatalıysam, söyle kardeşim. Ben, savunma sanayine zarar veriyorsam söyle. Ama bana operasyon çocukları üzerinden gelme.” şeklinde konuştu.