Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor

ABD'de Georgia Üniversitesi tarafından elektronik sigaralarla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma, sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla diyabet tanısı alma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.Araştırmanın başyazarı ve doktora öğrencisi Sulakshan Neupane, elektronik sigaraların daha güvenli bir alternatif olarak pazarlandığına dikkat çekerek 'Bu cihazlar gizli bir tehlike taşıyor ve metabolik sağlığı bozarak insülin direncini artırabilir' dedi.1,2 milyon kişiden toplanan verilerin analiz edildiği araştırmada, yalnızca elektronik sigara kullananlarda prediyabet riski yüzde 7 artarken, hem sigara hem e-sigara kullananlarda bu oran yüzde 28'e yükseldi. Geleneksel sigara içenlerde ise risk yüzde 15 olarak belirlendi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. Araştırma sonuçları, elektronik sigara kullanımının artmasıyla birlikte bu yaş grubunda diyabet oranlarının da artabileceğini gösteriyor.