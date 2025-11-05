Doğru yatırım nasıl yapılır? Mehmet Karagöz açıkladı
Beyaz TV’de Aslı Cankat’ın sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programına katılan Mehmet Karagöz, gayrimenkul yatırımında yaşanan güven sorununa dikkat çekti. “Kimse kimseye güvenemiyor artık.” dedi.
Beyaz TV’de Aslı Cankat’ın sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programına katılan Mehmet Karagöz, gayrimenkul yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Sektördeki güven sorununa değinen Karagöz, “Onun için bizim yapmamız gereken her şeyden önce bu işin devamlı yapan büyük firmaları... Tabii büyük deyince de çok büyükler var, çok insanların canlarını yaktılar. Çünkü adam oturduğu yerden beri şuradan laptopunu açıyor, bir yer alayım diyor. Kalkmaya eriniyor, gitmeye eriniyor. Firma büyük nasıl olsa diyor. Bu işin büyüğü yok.” dedi.