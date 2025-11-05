Doğru yatırım nasıl yapılır? Mehmet Karagöz açıkladı

Beyaz TV’de Aslı Cankat’ın sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programına katılan Mehmet Karagöz, gayrimenkul yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Karagöz, yatırım sürecinde yaşanan belirsizliklere dikkat çekerek, “Gayrimenkulü aldığında, paraya ihtiyacı olduğunda nasıl yapacak? En önemli meselelerden bir tanesi de bu. Çünkü bizde herkesten korkuluyor. Yani affedersiniz, arsayı al emlakçıdan kork. Kat karşılığı ver müteahhitten kork. Yani ne bileyim, daireni azıcık vadeli sat alıcıdan kork. Kimse kimseye güvenemiyor artık.” ifadelerini kullandı.Sektördeki güven sorununa değinen Karagöz, “Onun için bizim yapmamız gereken her şeyden önce bu işin devamlı yapan büyük firmaları... Tabii büyük deyince de çok büyükler var, çok insanların canlarını yaktılar. Çünkü adam oturduğu yerden beri şuradan laptopunu açıyor, bir yer alayım diyor. Kalkmaya eriniyor, gitmeye eriniyor. Firma büyük nasıl olsa diyor. Bu işin büyüğü yok.” dedi.