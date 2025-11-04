Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenlemelerle bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet sürücülerine yeni kurallar geldi.Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.Bisiklet, elektrik bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılından sonra üretilen T32 kategorisindeki traktör kullanan sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale getirildi. Öte yandan aynı kategorideki sürücülerin ve yolcuların koruyucu eldiven takmaları da zorunlu oldu.Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti