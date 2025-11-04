Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek
Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni kurallar uygulanmaya başlayacak. Bu yeni düzenlemeye uymayan sürücülere para cezası uygulanacak!
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenlemelerle bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet sürücülerine yeni kurallar geldi.
BİLGİLER ARTIK ELEKTRONİK SİSTEMDE
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.
ELDİVEN VE KORUMA GÖZLÜKSÜZ YOLA ÇIKMAK ARTIK YASAK
Bisiklet, elektrik bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılından sonra üretilen T32 kategorisindeki traktör kullanan sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale getirildi. Öte yandan aynı kategorideki sürücülerin ve yolcuların koruyucu eldiven takmaları da zorunlu oldu.
CEZASI BELLİ OLDU
Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti
