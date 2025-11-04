Muğla'da feci olay! Uyuşturucu bağımlısı ortalığı savaş alanına çevirdi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, mahallede korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre 33 yaşında Rıdvancan Kayakurt, 4 Kasım 2025 günü saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 33 yaşındaki N.M.'ye ait evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.İKİ JANDARMA YARALANDIEvi yaktıktan sonra elinde bıçakla yan tarafta bulunan 60 yaşındaki N.G.'ye ait eve giren şüpheli Kayakurt, olay yerine gelen jandarma ekiplerine direnmeye başladı. Bu sırada çıkan arbedede iki jandarma personeli bıçakla yaralandı. Uyarılara rağmen teslim olmayan şüpheli R.K., jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasının ardından vurularak etkisiz hale getirildi.HAYATINI KAYBETTİAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıdvancan Kayakurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana geldi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı bizzat inceleme yaparken, soruşturma için iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kayakurt'un uyuşturucu bağımlısı ve sabıkalı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.