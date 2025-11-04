GKRY lideri çıldırdı! Alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına yönelik adaletsizliklere dikkat çeken Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Kıbrıs Türk halkı, İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ne yazık ki bu kimliklerinden dolayı on yıllardır haksız, hukuksuz ve acımasız bir izolasyona tabi tutulmuşlardır. Ancak buna rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmemiş, kendi vatanlarında onurluca yaşama iradesinden asla vazgeçmemiştir. Egemen eşitliklerinden de taviz vermemişlerdir.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında bölgedeki yeni planlara dikkat çekti:'Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Sizlerden, Kıbrıs Türklerinin iki devletli çözüm temelinde yürüttükleri hak, özgürlük ve adalet mücadelesine daha fazla omuz vermenizi bekliyorum. İnşallah anavatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak, haklı davalarında daima yanlarında olacağız.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ciddi rahatsızlığa yol açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Erdoğan'ın sözlerini hazmedemeyerek küstah ve provokatif açıklamalarda bulundu.Bir yandan sözde 'kapsamlı çözüm' çağrısı yaparken diğer yandan Kıbrıslı Türkleri yok sayan Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin yenilenmesine yol açabilecek 'olumlu gelişmeler' için çalıştıklarını iddia etti.Ancak asıl tepki çeken açıklaması, Başkan Erdoğan'ın 'Kıbrıs adasının yeni bir emperyalist oyuna dahil edilmek istendiği' yönündeki ifadelerine verdiği yanıt oldu.Hristodulidis, haddini aşarak şu skandal sözleri sarf etti: 'Bölgede emperyalist bir şekilde davranan, neo-Osmanlı bir yaklaşımı hayata geçirmeye çalışan tek ülke Türkiye'dir.'GKRY'nin son dönemlerde artan silahlanma faaliyetleri ve agresif dış politikası ortadayken, Hristodulidis bu kez de küstah bir üslupla, 'Komşu ülkelerin tümüne Türkiye'nin bölgedeki politikasını nasıl gördüklerini sormak gerekir.' ifadelerini kullandı.Rum basını yakın zamanda, sosyal medyada yayılan bir videoya atıfla, İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemlerinin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini bildirmişti.