Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİGribanov'un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.CENAZESİ UMKE VE JAK EKİPLERİNCE BULUNDUĞU YERDEN ALINDIGribanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gribanov'un bir süre önce Fethiyeye tatile geldiği Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayışlar yaparak gökyüzünde Speedwing(hızlı kanat) hareketleri yaptığı ve bunları paraşüt kamerası ile çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.ARKADAŞLARI ÜZÜNTÜYE BOĞULDURus Speedwing (hızlı kanat) pilotunun hayatını kaybetmesi birlikte geldiği ekip arkadaşlarını üzüntüye boğdu.