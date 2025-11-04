Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!
Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ’da 1700 metrelik pistten atlayış yapan Rus Speedwing (hızlı kanat) pilotu kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Gribanov'un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ UMKE VE JAK EKİPLERİNCE BULUNDUĞU YERDEN ALINDI
Gribanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gribanov'un bir süre önce Fethiyeye tatile geldiği Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayışlar yaparak gökyüzünde Speedwing(hızlı kanat) hareketleri yaptığı ve bunları paraşüt kamerası ile çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.
ARKADAŞLARI ÜZÜNTÜYE BOĞULDU
Rus Speedwing (hızlı kanat) pilotunun hayatını kaybetmesi birlikte geldiği ekip arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
