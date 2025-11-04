Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar! ‘Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, 'İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir' ifadelerini kullandı.Seferberlik ruhuyla; taviz ve tereddüte düşmeden, tehir etmeden, gerektiğinde nefes alır gibi çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanına elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi açıklıyoruz. Kurduğumuz tüm teşkilatlarda hazır ve nazırız. Siyasi faaliyetlerimizi inançla, heyecanla ve adalet ilkesiyle sürdürüyoruz.Biz Cumhur İttifakı'yız, sorunları çözeriz, milletin hizmetindeyiz.İsrail Gazze soykırımını alçakça sürdürüyor. Siyonist eşkiyalar durdurak bilmiyor. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Bahreyn'in başkentinde Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizinden Akdeniz'e işbirliği göreceğiz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyde akıl tutulmasıdır.Ok yaydan çıkmış, hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir, bu komisyon bugüne kadar verimli toplantılar gerçekleşmiştir. Yol haritası ile hukuki, siyasi demokratik atılımlar temin edilecektir.'İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir'Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazır. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş açıklamalarının arkasında durmuştur.'BİZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE CUMHUR İTTİFAKIYIZ'Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kata söz konusu değildir.Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır.