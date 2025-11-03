Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Zorlu üretim koşulları ve fiyatıyla en çok dikkat çeken baharatlar arasında yer alan safran, et, tavuk, balık ve sebze yemeklerinde, pilav ve salataların yanı sıra sütlü tatlılarda da kullanılıyor. Osmanlı mutfağının nadide baharatlarından olan safranın kilogram fiyatının bu yıl 600 bin TL'ye ulaşması ise gündeme damga vurdu.Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'nde yetiştirilen safran, bölgede yeni yeni tanınıyor. Üretimi yoğun emek isteyen bu baharat için her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Üretimin bu denli zor olması nedeniyle de satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Zahmeti ve nadir bulunması sebebiyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında 'Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi' olarak görülüyor.Safran üretimine iki yıl önce başladığını belirten üretici Ateş Kazımlı, 'Hasat için buradayız ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor' ifadelerini kullandı.Toplamda 7 dönüme yakın bir alan işlediklerini belirten Kazımlı, 'Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya'da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. Bu yıl toplamda 7 dönümlük alandan 2,5 ile 3 kilogram arasında ürün bekliyoruz. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Gramı 400 liradan başlıyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor' ifadelerini kullandı.Bir diğer yetiştirici Tayfun Çakırlar ise, 'İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli. Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır' şeklinde konuştu.