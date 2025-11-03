Balıkesir'de korkutan depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 15.16'da merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:39'da ise 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.Geçtiğimiz 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi.