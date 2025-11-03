AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:AK PARTİ HÜKÜMETİ 23. YILINDA“3 Kasım 2002 yılını, aslında şöyle düşünmemiz lazım. Acaba AK Parti olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı, bugün Türkiye'nin hali nasıl olurdu? Acaba şehir hastanelerimiz olur muydu? Nükleer santralimiz, otoyollarımız, bölümüş yollarımız, tünellerimiz veya işte doğal gaz çıkartabilecek miydik? Petrol çıkabilecek miydi? Bugün Türkiye'nin hakikaten savunma sanayinde geldiği bu muhteşem noktaya, Türkiye gelebilecek miydi? Aslında elimizdeki bazı şeyleri ‘acaba olmasaydı' diye düşünerek kıymetini daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte devrim niteliğinde ciddi değişiklikler oldu Türkiye'de. Mesela bugün bizi televizyonları karşısında izleyen Kürt kardeşlerimiz. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'de AK Parti ile birlikte iktidar olduğu dönem olmasaydı, Kürt kardeşlerim kendi dillerinde şarkı söyleyebiliyorlar mıydı? Kendi dillerinde kitap çıkartabiliyorlar mıydı? Tiyatrolar oynayabiliyorlar mıydı? Veya bir TRT Kurdi var mıydı? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hakikaten muhteşem atılımların yapıldığı, özgürlüklerin verildiği bir süreç başladı. Mesela kadınlarımızla ilgili konuya bakarsak başörtüyle ilgili çok ciddi bir özgürlük problemi vardı. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu zincirler kırıldı.”“Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte özgürlükler noktasında muhteşem açılımlar oldu. Özellikle Alevi kardeşlerimizle alakalı olarak, Kürt kardeşlerimizle alakalı olarak, Türkiye hakikaten büyük atılımlar yaptı. Türkiye'de bir çok ilde biliyorsunuz hemen hemen artık üniversitesiz ilimiz yok. Bütün illerimizde okullar, derslik sayıları hakikaten arttı. Öğrencelerimiz bugün çok daha az kişilerin bulunduğu sınıflarda öğretimlerini görmekteler. Sadece bunlar değil. Türkiye'nin bir çok yerinde yapılan spor salonları, 5 - 6 katı diyebileceğim büyüklükte yatak sayısı olan yurtlar bugün inşa edildi. Türkiye hakikaten büyük atılımlar yaptı.”DİLEK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN KEYİFLİ ANLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU“Takmıyor farkında değil misiniz? Siz dilek İmamoğlu'yla Özgür Özell'in 29 Ekim'de Kadıköy'deki görüntülerini gördünüz mü? Suçlu veya suçsuz olarak değerlendirmiyorum. Bir insanın eşi cezaevinde olacak... Burada gülüyorlar, oynuyorlar ve karşısında da kendisinin kardeşi olduğunu, haksızlığa uğradığını söylediği Özgür Özel'de bir neşe içerisinde...”“Ekrem Bey ile ilgili durumdan dolayı, bir üzüntülü bir durum pek söz konusu değil gibi. Yani ne bileyim. İnsanlar hakikaten böyle durumlarda eğer bir kişiyi çok seviyorlarsa üzülürler. Ben Dilek Hanım'ın ne kadar üzüldüğünü veya üzülmediğini bilmem, ailevi meseleleri. Ama Allah aşkına buradan Cumhuriyet Halk Partili gençlere soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerine soruyorum. Ya otobüslere biniyorsunuz taşıma yöntemiyle illere dahi taşınıyorsunuz. Bunları biliyoruz. Plakalara kadar yayınladık. Ya bunlar böyle gülüyorlar. Ama siz buralara giderken bunlar güldükleri halde mi buraya gidiyorsunuz? Hiç kendinizi kullanılmış hissetmiyor musunuz? Şimdi elalemin çocukları sokağa dökülecek öyle mi? Polisin karşısına geçecek, Ekrem İmamoğlu için özgürlük diyecek. Onlarsa otobüsün üstünde kakari kikiri gülecek.”“Kimsenin ailesine ne yapacağını söylemek benim haddim değil. Dilek Hanım'a da söylemek benim haddim değil. Ama yani eşi cezaevinde karşısındaki kişi de yol arkadaşı. ‘Cumhurbaşkanı adayımız Silivri'de' diyorlar, değil mi? Bu hal ne? Hiç üzüntülü gibi değiller. Sanki İmamoğlu hiç çıkmasa o kadar mutlu olacaklar gibi bir duruş var burada. Kusura bakmayın yani. Allah aşkına şurada hiç üzüntülü bir hal var mı? Şimdi milletin çocuğuna ne diyorlar? ‘Pijama ile evinde oturma. Çık sokağa yürüyüş yap.' diyorlar. Siz otobüsün üstünde çak yapın. Olacak iş mi bu?”29 EKİM'İ VALS YAPARAK KUTLADILAR“Ben valse karşı biri falan değilim ama şunu açık olarak söyleyeyim. Ya bir insan kendi kültüründen niye utanır? Modernliği ne zannediyorlar biliyor musunuz? Vals oynamak zannediyorlar. Modernlik nedir biliyor musunuz? Fiziktir, matematiktir, bilimdir. Bu konuda kendini ilerletmek bir modernliktir. Çağdaşlık budur. Size ait olmayan bir ülkenin dansını yaparak kendinizin çağdaş olduğunuzu zannediyorsanız, kusura bakmayın ama doğru yerde değilsiniz. Bizim horonumuz var, halayımız var, zeybeğimiz var. Yani biz bu kütürün insanlarıyken, biz başka devletlerin dansını yaptığımız zaman kendimizi çağdaş zannediyoruz.”