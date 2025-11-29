Yunan basını görüşmeye yer verdi! “Türkiye AB için önemli jeostratejik ortak”

Yunanistan merkezli Capital'e göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından, Avrupa Birliği ile 'önemli bir jeostratejik ortak' olan Türkiye arasında SAFE programı üzerinden daha yakın savunma iş birliği çağrısında bulundu.Türkiye'nin Avrupa perspektifine değinen Wadephul, bir 'yeni sayfa açılması' gerektiğini söylerken, bir ülkenin katılımı için Kopenhag kriterlerinin geçerli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise AB'nin 'Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini' belirtti.Capital'ın aktardığına göre Wadephul, Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze krizlerindeki rolüne dikkat çekerek Ankara'nın 'birçok alanda kilit jeostratejik ortak haline geldiğini' ifade etti. Almanya'nın da AB–Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinde çıkarı olduğunu belirten Wadephul, 'Türkiye, NATO ortağı olarak AB'ye katılmak istiyorsa Almanya'da güvenilir ve dost bir ortak bulacaktır' dedi. Wadephul, AB'nin SAFE programının 'Türkiye gibi önemli NATO ortaklarına açık olması gerektiğini' vurguladı.Yunanistan merkezli gazeteye göre Alman Bakan, AB'nin de Türkiye'ye yaklaşması ve iletişim kanallarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin birçok alanda kilit bir ortak olduğunu, NATO'da uzun süredir güvenilir bir müttefik olduğunu belirten Wadephul, Türkiye'nin yeni AB savunma programlarına dahil edilmesi gerektiğini savundu. SAFE programı için Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemine özellikle dikkat çekti.Haberde, Türkiye'nin 'her zaman çok güvenilir ve istikrarlı bir NATO ortağı' olduğunu belirten Wadephul, Almanya hükümeti olarak ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmayı ve özellikle güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yeni jeostratejik gerçekliğin Almanya ile yakın ilişkiyi daha da önemli kıldığını ekledi.