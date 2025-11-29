Karadeniz'de iki tanker gemisine saldırı! Bakanlık son durumu paylaştı

Rusya’ya giden KAIROS ile VIRAT isimli iki tanker gemisinde dün akşam saatlerinde peş peşe patlama yaşandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarında isabet alan iki geminin mürettebatı için kurtarma çalışmalarına başlandı. Toplamn 45 personel kurtarılarak hastaneye kaldırılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki iki tanker gemisi dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı.İsabet alan iki gemide yangın çıkarken mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kıyı Emniyeti tarafından tahliye edilen toplam 45 personel hastanede tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bölgedeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir.Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli karasağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir.Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır.Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri hergangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.