İSKİ duyurdu: Su faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul'da su sayaçlarının okunmasına ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, artık su tüketim bilgilerinin vatandaşlar tarafından dijital ortamda beyan edileceği yeni bir uygulamaya geçti.Buna göre, daha önce İBB personeli tarafından yapılan sayaç okuma işlemi, mobil uygulama üzerinden kullanıcıların kendisi tarafından gerçekleştirilebilecek.İSKİ'nin sosyal medya hesaplarından duyurulan bilgilendirmede, “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” adı verilen sistemle abonelerin cep telefonları aracılığıyla faturalarını kolayca düzenleyebileceği belirtildi.Kullanıcıların, su sayaçlarına ait son endeks bilgilerini uygulamaya girmesi ve sayaç görselini yüklemesi yeterli olacak. Bilgilerin doğrulanmasının ardından telefonlara gönderilen kod ile fatura dijital olarak oluşturulabilecek.Yeni sistemin yalnızca konut aboneleri için değil, resmi kurumlar ve belediyeler için de kullanılabileceği aktarıldı. Böylece sayaç okuma sürecinde hem hız hem de şeffaflık sağlanması hedefleniyor.