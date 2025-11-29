Arınma krizi kurultaya sıçradı! Özel'den muhaliflere 'kirpi' benzetmesi

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü, 17 yıl sonra yenilenen parti programı ve tüzük değişikliklerine ayrıldı. Seyircisiz planlanan ilk gün yine parti içerisindeki 'arınma' krizinin gölgesinde geçti. Kısa süre önce yaptığı açıklama ile genel merkezi eleştiri yağmuruna tutan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" mesajıyla gündeme oturmuştu. Kurultaya sayılı günler kala mevcut 10 vekil ve eski 16 vekil de benzer açıklamalar yaparak parti yönetimini topa tutmuştu. Büyük krize rağmen CHP lideri Özgür Özel'in, "Kendisini davet edeceğim" dediği Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününe katılmayarak bir kez daha gündem oldu.

Kurultayın ilk gününde CHP genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı. Sunumlar sırasında delegelerin umursamaz tavırları ise dikkat çekti. Birçok partilinin kulak vermediği konuşmalar, yoğun gürültü altında tamamlandı. 10 maddeyi içeren tüzük değişikliği teklifleri de onaylanırken, bu kapsamda 60 kişilik PM üye sayısının 80'e çıkarılması da kararlaştırıldı.Parti vaatlerini paylaşan ve LGBT hareketine yeşil ışık yakan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Demokratikleşme başlığı altında ise 'Anadil haktır. Tüm yurttaşların anadilini öğrenme, kullanma hakkı sağlanacaktır' vaadi paylaşıldı. Açılışta konuşan Özgür Özel ise partiye yönelik sonu gelmeyen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından kurtuluş için 'iktidar olmayı' hedef gösterdi.Öte yandan Özel'in kurultay öncesi verdiği son röportaj da partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere isim vermeden 'kirpi' benzetmesi yapan Özel, 'Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var' ifadelerini kullandı.Olağan kurultay kapsamında genel başkanlık seçimi bugün yapılacak.Özgür Özel'in tek aday olması beklenen seçimlerin ardından pazar günü PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimlerde 1300'ü aşkın delege oy kullanıyor.