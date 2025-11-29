11. yargı paketinde dikkat çeken detay! Fahiş fiyata yargı ayarı

Meclis'e sunulan 11'inci Yargı Paketi'yle ekmek, simit, taksi, servis ücretlerine fahiş fiyat ve hedef enflasyon ayarı geliyor. Buna göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalarca hazırlanan (aralarında ekmek, simit, dolmuş, taksi, servis fiyatları gibi) tarifelerinin kesinleşmesine ilişkin yöntemler değiştirilecek.

Belirlenen fiyat tarifelerine ilgili bakanlık ya da belediyeden itiraz gelirse uzlaşma komisyonu oluşturulacak. Komisyonda, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak.Komisyon yeni fiyatları mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjlarının yanı sıra Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak belirleyecek.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı çerçevesinde içerik çıkarma ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Kişilik haklarının ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, sulh ceza hâkimliğince, 'ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde' 24 saatte içerik çıkarma ve erişim engeli kararı verilebilecek.Sosyal ağ sağlayıcıları içeriği çıkarmaya direnirse internet trafiği bant genişliği daraltılabilecek.Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılaması, Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevinden çıkarılarak Asliye Ceza Mahkemeleri'ne veriliyor.