Esenyurt'ta akılalmaz olay! Otele el bombası atıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.

Saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otele pimi çekilmiş el bombası atıldı.Atılan bomba patlamazken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi.Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.