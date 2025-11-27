İzmir'de Onat Tüneli inşaatı kabusa döndü: Mahalleli Cemil Tugay'dan çözüm istiyor

Çatlakların gölgesinde bir yaşam: Atamer sakinleri çözüm istiyor...İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı süren Buca Onat Tüneli, Atamer Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. 2018'de temeli atılan ve 2026'da hizmete açılması planlanan tünelin kazı ve delme çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte çevredeki evlerde çatlak ve yapısal hasarlar artmaya başladı.Son haftalarda özellikle gece yapılan derin kazı çalışmalarının ardından yaklaşık 100 evde çeşitli düzeylerde hasar tespit edilirken, riskli bulunan bazı yapılar tahliye edildi.Mahalle sakinleri, sürece ilişkin yeterli bilgi verilmediğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Dün akşam sloganlar eşliğinde tünel şantiyesine yürüyen kalabalık, 'Atamer burada, Cemil Başkan nerede?' diyerek açıklama ve çözüm talep etti.Mahalle sakini Oğulcan Kula, evlerindeki hasarın her geçen gün arttığını belirterek yaşanan tehlikeyi şu sözlerle anlattı:Gün geçtikçe sıkıntılarımız artıyor, hiçbir sorumlu muhatap bulamıyoruz. Dün gece koltuk olmasaydı duvar üstümüze yıkılıyordu. Evde bebeğimiz var, nöbetleşe uyuyoruz. En ufak bir artçı depremde bile dayanamayız. Mahallenin yarısı gitti, esnaf olarak da büyük zararımız var. Biz evimizi terk etmek istemiyoruz; yetkililer artık gelsin, bizi duysun.Erman Akkuş ise hem psikolojik hem fiziksel baskı yaşadıklarını söyleyerek, 'Bir yıldır bu sıkıntının içindeyiz. Evlerde büyük çatlaklar var. Polisle karşı karşıya getirildik, insanlar çatılara çıktı. Otizmli oğlum çalışmanın gürültüsünden evden kaçtı, gece 4'te komşumla sokaktan aldık. Belediye başkanından randevu bile alamıyoruz. Burada birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır' açıklamasında bulundu.Bir başka vatandaş ise evinin ağır hasarlı olduğunu belirterek, 'Her taraf çatlak. Gece tüneldeki gürültüden deprem oluyor sandım. Ben evimin yerinde yapılmasını istiyorum. 6 aydır kendi sağlığımı unuttum, yemek yemeyi bile unutur hale geldim. 10 gündür hiç uyumadık. Yer altından gelen ‘güm güm' sesleriyle yaşıyoruz' dedi.Mahalleli, talepleri karşılanmazsa protestolarına devam edeceklerini belirtti.