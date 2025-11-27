Altın fiyatları ne oldu? İşte son durum

  • USD: 42,36 - 42,43
Altın fiyatları son 3 gündür süren yükselişin ardından kâr satışlarıyla geriledi. Yatırımcılar ABD verilerini Fed'in faiz indirimi için işaret verip vermeyeceğini izlemeye devam edecek.

Altın fiyatları son 3 gündür süren yükselişin ardından kâr satışlarıyla geriledi. Yatırımcılar ABD verilerini Fed'in faiz indirimi için işaret verip vermeyeceğini izlemeye devam edecek.

Yatırmcılar Fed'den faiz indirimini bekliyor. Ancak bundan sonra açıklanacak verilerin Fed'in kararını etkileyip etkilemeyeceğini görmek için temkinli bekleyişleri sürüyor. Altın fiyatları son 3 gündür yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışlarıyla geriliyor.

Gram altın 5,666 TL

Çeyrek altın 9,395 TL

Yarım altın 18,790 TL

Cumhuriyet altını 38.313 TL

ONS altın 4,160 dolar