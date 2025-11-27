Altın fiyatları ne oldu? İşte son durum

Altın fiyatları son 3 gündür süren yükselişin ardından kâr satışlarıyla geriledi. Yatırımcılar ABD verilerini Fed'in faiz indirimi için işaret verip vermeyeceğini izlemeye devam edecek.

Altın fiyatları son 3 gündür süren yükselişin ardından kâr satışlarıyla geriledi. Yatırımcılar ABD verilerini Fed'in faiz indirimi için işaret verip vermeyeceğini izlemeye devam edecek.Yatırmcılar Fed'den faiz indirimini bekliyor. Ancak bundan sonra açıklanacak verilerin Fed'in kararını etkileyip etkilemeyeceğini görmek için temkinli bekleyişleri sürüyor. Altın fiyatları son 3 gündür yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışlarıyla geriliyor.Gram altın 5,666 TLÇeyrek altın 9,395 TLYarım altın 18,790 TLCumhuriyet altını 38.313 TLONS altın 4,160 dolar