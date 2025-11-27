4 adımda ‘Özel’ tasfiye operasyonu! CHP 2 yılda böyle kabuk değiştirdi

CHP'de 2023 yılındaki olaylı kurultay ile birlikte göreve gelen mevcut parti yönetimi, o günden bu yana eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerini susturabilmek için sık sık disiplin süreçlerini devreye soktu.Bir yandan görevden alma tehditleri bir yandan itibarsızlaştırma girişimleri diğer yandan ise ihraç söylemleriyle sindirilmeye çalışılan muhalif kanat, bugüne kadar sistematik şekilde atılan 4 farklı adımla birlikte parti içinde pasifize edildi.İç muhalefete karşı ilk büyük operasyon, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'yerel seçimler sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı. Bu çağrı ile birlikte partide 'muhalif avı' tetiklendi. 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı, 400'e yakın kişi disipline sevk edildi. Çanakkale gibi az nüfuslu illerde dahi ihraç edilen partililerin sayısı 30'a dayandı.Mutlak butlan davası kapsamında da partide büyük bir kıyıma girişildi. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve araştırılmasını isteyen yüzlerce partili disipline sevk edildi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin gibi tanınan partililer için bir bir ihraç kararları çıktı. Genel merkez destekli sosyal medya hesapları üzerinden de muhalif isimlere yönelik geniş çaplı bir linç kampanyası yürütüldü.Parti yönetimi, temmuz ayında ilan ettiği kongreler takvimi ile de muhalifleri kıskaca aldı. Takvim başlatıldıktan sonra Çankaya, Ovacık ve Pertek gibi birçok farklı noktadaki ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı.Bu süreçte genel merkezin işaret ettiği adaylara ve listelere destek vermeyen yerel yöneticiler de aynı şekilde 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldı. Bu örneklerden olan Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir, genel merkezin listesine muhalif paylaşımları sebebiyle sorgusuz sualsiz koltuğundan indirildi.Genel merkez baskısı altındaki il kongrelerinin de geçen ay tamamlanmasıyla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı koltuklarını devretmek zorunda kaldı.Genel merkez kanadı, bu kez 39. Olağan Kurultay ile birlikte Parti Meclisi'nde de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini tehdit edebilecek tüm unsurları bertaraf etmeye hazırlanıyor.