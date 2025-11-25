  • USD: 42,36 - 42,43
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 4 yaralı!

Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ""Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır" bilgisini paylaştı.

Ekleme: 25.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: 1 MEMURUMUZ YARALANDI!

Patlamanın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır' ifadelerini kullandı.