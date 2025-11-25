Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunda 25 Kasım Salı günü hava sıcaklıklarında yaşanacak keskin düşüşe karşı vatandaşları uyardı. Haftanın ilk gününden itibaren etkisini artıran soğuk hava dalgası, Salı günü de yurt genelinde hissedilecek. Yarından itibaren havanın yeniden ısınması beklenirken yurdun iç ve Kuzey keismlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 25 Kasım Salı hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı tarihli hava tahmin raporunda, yurt genelinde soğuk havanın etkili olacağını belirtti. Pazartesi günü yurda giriş yaparak ülke genelinde hissedilen serinliğin yarından itibaren etkisini yitireceği açıklanırken bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
25 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da haftanın ilk gününden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yarın yerini güneşli ve ılık sonbahara bırakacak. 25 Kasım Salı günü megakentte hissedilen en yüksek sıcaklığın 16 derece olması beklenirken yağış ihtimali ise gözükmüyor. Nem oranının sabah saatlerinde yüzde 87'ye çıkacağını bildiren uzmanlar, rüzgarın ortalama hızının ise saatte 10 km olacağını kaydetti. Yarından itibaren İstanbul'da yeniden yaz havası etkili olacak. Sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı haftanın ardından Cuma günü yağış, Cumartesi ise sıcaklıkların yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
25 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu, 16°C
26 Kasım Çarşamba: Çok Bulutlu, 20°C
27 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu, 20°C
28 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı, 20°C
29 Kasım Cumartesi: Hafif Sağanak Yağışlı, 17°C
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
MGM uzun vadeli hava tahmin raporunu paylaştı!
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu