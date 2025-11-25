Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu

  • USD: 42,36 - 42,43
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ekleme: 25.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

ÇOCUKLARI HENÜZ 5 YAŞINDA

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.