Kötü hava engel oldu! Vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu duyuruldu.06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri07.00 Beykoz-Eminönü Seferi07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.