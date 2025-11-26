Kayseri’de eski sevgili vahşeti: Talihsiz kadını tüfekle katletti!

Kayseri'de Ebru K., ile sevgilisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, A.A., sevgilisini tüfekle ağır yaralarken, talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın işlemleri sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.'yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.