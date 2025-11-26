İstanbul'da sıcak saatler! Geri dönüşüm tesisi küle döndü

Yangın, 01:00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yoğun duman oluştu.Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatılarak yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.