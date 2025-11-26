Dünyanın En Az ve En Fazla Uyuyan Ülkeleri!

Dünya genelinde uyku düzeni ve uyku kalitesi üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmada ülkelerin ortalama yatma ve uyanma saatleri analiz edildi. Türkiye'nin listede hangi sırada yer aldığı ise dikkat çekti. İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler..

Araştırmaya göre uyku süresi, coğrafi konum, kültürel alışkanlıklar ve gün batımına bağlı olarak değişiklik gösteriyor...Özellikle Avrupa ülkeleri erken yatma ve kaliteli uyku açısından avantajlı görünüyor.Buna karşın, bazı ülkelerde geç yatma alışkanlığı ve kısa uyku süresi dikkat çekiyor.Örneğin Polonya ve Çek Cumhuriyeti, araştırmada en geç yatma saatine sahip ülkeler arasında yer aldı.Polonyalılar gece 12.55'te, Çekler ise 23.58'de yatarken, sabah 07.25 civarında uyanıyorlar.Buna karşılık, Macaristan'da insanlar gece 11.59'da yatıyor ve sabah 07.22'de uyanıyor.Bu düzen, uyku süresinin daha uzun ve kaliteli olmasına katkı sağlıyor.Türkiye, listede ortalama 12.59'da yatağa giren ve sabah 08.02'de uyanan ülkeler arasında yer aldı.Araştırmaya göre Türkiye'de ortalama uyku süresi 395 dakika olarak belirlendi.Bu süre, dünya geneline kıyasla ortalama bir seviyede bulunuyor.Araştırmada, ülkelerin ortalama yatma saati, uyanma süresi ve toplam yatakta kalma süresi dikkate alındı.İşte uyku düzenine göre öne çıkan ülkeler:- Yeni Zelanda – 447 dakika (yaklaşık 7 saat 27 dakika)- Avustralya – 440 dakika- İsveç – 435 dakika- Danimarka – 434 dakika- Kanada – 431 dakika- Japonya – 352 dakika (yaklaşık 5 saat 52 dakika)- Suudi Arabistan – 362 dakika- Filipinler – 368 dakika- Tayvan – 381 dakika- Hong Kong – 399 dakikaTürkiye, 395 dakikalık uyku süresiyle listede ortalama bir konumda bulunuyor.Bilim insanları, uyku süresinin farklı ülkelerde değişiklik göstermesinde gün batımı saatleri, iş ve yaşam temposu, kültürel alışkanlıklar ve teknolojik kullanımın büyük rol oynadığını belirtiyor.Özellikle gece geç saatlere kadar aktif olan şehirler ve teknoloji bağımlılığı uyku süresini olumsuz etkileyebiliyor.Aynı zamanda daha fazla gün ışığı alan ülkelerde uyku süresinin daha uzun olduğu da araştırmalarla ortaya konmuş durumda.Daha kaliteli uyku için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:- Düzenli uyku saati oluşturun.- Yatmadan önce ekran süresini azaltın.- Kafein ve ağır yiyeceklerden kaçının.- Rahatlatıcı bir uyku ortamı hazırlayın.