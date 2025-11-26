CHP'de isyan büyüyor! Eski ilçe başkanlarından Özgür Özel'e 'üyeliklerini askıya al' çağrısı

CHP'nin Hafta sonu yapacağı kurultay öncesi İzmir yine karıştı. Geçtiğimiz günlerde Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ''Parti, adı yolsuzluk iddialarına karışanlardan arındırılsın'' çağrısının yankıları sürerken bu sefer de eski ilçe başkanlarından yeni bir hamle geldi.ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAROrtak açıklama yapan eski CHP ilçe başkanları, adı yolsuzluk iddiasına karışan isimlerin partiden uzaklaştırılması için Özgür Özel yönetimine çağrıda bulundu.'PARTİ BU İDDİALARI ÜZERİNDE TAŞIMAMALI'30 eski ilçe başkanı imzasıyla yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi; ''Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır! Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır.' İfadelerine yer verildi.'ÜLKENİN SORUNLARINA ODAKLANIN'Rakiplerle mücadele edilirken CHP'nin kendi değerlerinin ayaklar altına alınmaması gerektiğine dikkat çeken eski ilçe başkanları yayınladıkları ortak bildirinin devamında şu ifadelere yer verdi: 'Uğur Mumcu'nun deyimi ile 'Diplomalarını mor binliklere kiralayan' gazetecilerin ve akademisyenlerin, sermaye çetelerinin, sağı solu belli olmayan devşirmelerin, belediye bordrolu foncuların ve kaşecilerin, okyanus ötesi kalıntılarının, trollerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ve ahlaki rotasına yön vermelerine geçit verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyüktür. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu konularda hassasiyet göstermesi gereken ilk ve en önemli kişi ise kurumsal kimliğimizi temsil eden partimizin Genel Başkanıdır. Tarihi boyunca hiçbir vesayete boyun eğmeyen CHP Genel Başkanlık makamını; tarihimizden aldığımız bilinç ve sorumlulukla değerlerimize, hukukumuza, kurumsal kimliğimize, ülkenin öncelikli olan siyasal ve ekonomik sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.