Valilik duyurdu! İstanbul’da toplu taşıma kısıtlaması: İşte etkilenen güzergahlar

İstanbul Valiliği, kent içi ulaşımı doğrudan etkileyecek önemli bir karar açıkladı.Yapılan duyuruya göre M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı, 25 Kasım saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmete kapatılacak.Söz konusu karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu.Açıklamada, kapatma kararının Valilik talimatıyla alındığı belirtilirken, istasyonların yeniden açılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.Metro İstanbul'un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir”