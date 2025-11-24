Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçti

  • USD: 42,28 - 42,36
Son dakika haberi: İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar dayandı. Bazı bölgelerde etkili olan yağış da trafiği olumsuz etkiledi.

Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçtiİstanbul'da haftanın ilk gününde vatandaşlar işe gidebilmek için sokaklara çıktı. Kentte etkili olan yağışla birlikte trafik adeta kilitlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ GEÇTİ
Sürücüler yoğun trafikte güçlükle ilerlerken, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. İBB trafik haritasına göre saat 09.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.