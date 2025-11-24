İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den kuraklık uyarısı geldi

Son olarak çamurlu akan su, vatandaşların yaşam kalitesini zorlaştırmaya başladı.Megakent'te birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşın tepkisini çekti.İstanbullular, evlerinden akan çamurlu suyun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Konunun gündem olmasının ardından İSKİ Genel Müdürü'nden açıklama geldi.İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından İstanbullular su tüketimi konusunda uyardı.Başa, 'Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz' dedi.'Son yılların en düşük düzeyi' diyen Başa, şunları kaydetti:'Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul'da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var.'İSKİ verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 20,29'a kadar geriledi.Söz konusu veri, son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,78, Terkos'ta yüzde 22,61, Sazlıdere'de yüzde 19,76, Alibey'de yüzde 12,5, Büyükçekmece'de yüzde 22,13, Ömerli'de yüzde 17,83, Darlık'ta yüzde 22,99, Elmalı'da yüzde 50,68, Pabuçdere'de yüzde 3,89 ve Kazandere'de yüzde 1,97 olarak ölçüldü.Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altında kayıtlara geçti.Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp seviyesinde kaldı.