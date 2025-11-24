Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i endişelendirdi! 'Gazze’nin yeni patronu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze uluslararası istikrar gücüne Türk askerinin olası konuşlandırılmasına ilişkin, 'Bu konuya yönelik olarak bizler güvenlik güçlerimizin buradaki duruşunu, durumunu özellikle de Savunma Bakanlığımız olarak elden geçireceğiz. Bu değerlendirmeden sonra da nihai kararımızı vereceğiz.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İsrail'i tedirgin etti. Maariv gazetesi, 'Gazze'nin yeni patronu: Erdoğan Netanyahu'yu soykırımla suçladı' başlıklı dikkat çeken haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk askerinin uluslararası istikrar gücüne katılımını değerlendirdiği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu soykırımla suçladığı ve kalıcı barış için bir Filistin devleti kurulması gerektiğini söylediği bildirildi.Maariv haberinde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'de planlanan uluslararası istikrar gücünün bir parçası olarak güvenlik güçlerini nasıl konuşlandırabileceğini hâlâ incelediğini ve bu konudaki kararın görüşmeler tamamlandıktan sonra alınacağını söyledi.' ifadelerini kullandı.İsrailli gazete, Ankara'nın bölgedeki etkisinin arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde önemli bir rol oynadığını ve Mısır'da varılan anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.Habere göre, Ankara, anlaşmanın uygulanmasını denetleme taahhüdünde bulundu ve planlanan istikrar gücüne katılma isteğini dile getirdi.Öte yandan, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ve Türkiye'nin Gazze'deki varlığını hazmedemeyerek, Ankara karşıtı küstah taleplerde bulundu.Siyonist bakan, dün haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamaları X sosyal medya hesabından paylaştı. Chikli, Netanyahu'ya, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin İsrail'deki temsilciliklerinin derhal kapatılması ve Türk yardım kuruluşu TİKA'nın yasaklanması çağrısında bulundu.Siyonist bakan, Ankara'nın 'kültürel kılıfa bürünmüş düşmanca siyasi sabotaj' yürüttüğünü ileri sürdü.İsrailli analistler, son yıllarda TİKA dahil Türkiye merkezli kuruluşların faaliyetlerini İsrail'in egemenliğini zayıflatacak şekilde genişlettiği yönünde uyarılarda bulunuyor.Chikli, 'İsrail, egemen topraklarından Erdoğan'ın tüm temsilcilerini kovmalıdır. Kendine saygısı olan hiçbir ulus bu davranışa tolerans göstermez' ifadeleriyle küstah açıklamalarını sürdürdü.Haddini aşan Siyonist bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden alınırsa, İsrail ile Türkiye arasındaki dostluğun yeniden tesis edileceğini umduğunu dile getirdi.Chikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylem ve eylemlerini bir 'düşman devletin' tutumları olarak tanımlayarak, Ankara'nın Hamas'a desteğine ve İsrail'in yok edilmesi yönündeki tekrar eden çağrılarına işaret etti.